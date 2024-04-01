Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

Фугасные авиационные бомбы ФАБ-1500 - чрезвычайно мощное оружие. Основное - это бороться непосредственно с их носителями, а именно - самолетами Су-34 и Су-35. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, как противодействовать крылатым авиабомбам ФАБ-1500, Евлаш ответил: "Это очень мощное оружие. 1500 кг - это достаточно, чтобы сложить полностью девятиэтажный панельный дом, или старую хрущевку".

Он отметил, что таких бомб у россии чрезвычайно много. Оккупанты их используют, пытаясь истощить систему ПВО.

Основная наша задача сейчас - это бороться непосредственно с носителями, которые именно применяют эти бомбы - самолеты Су-34 и Су-35. Конечно, это достаточно непростая задача, однако мы показали, что мы можем выполнять даже и такие сверхсложные операции. Для этого нужны определенные условия, конечно, мастерство, как тактическое, так и оперативное. И самое главное нам нужно больше западных систем (ПВО - ред.) - сказал Евлаш.

Дополнение

10 марта в материале CNN сообщалось, что россия начала использовать мощные фугасные авиационные бомбы - ФАБ-1500, которые изменили баланс на линии фронта.

27 марта армия рф впервые с 2022 года ударила по Харькову авиационными бомбами. Зафиксировано два попадания - в общеобразовательную школу и посреди жилых домов.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что 27 марта Харьков враг обстрелял новыми управляемыми боеприпасами УМПБ Д-30.

Евлаш отмечал, что приблизительная дальность авиабомбы УМПБ Д-30 СН - это 70-80 км, однако это зависит от того, насколько близко решится подлететь российский пилот к линии соприкосновения.

Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия