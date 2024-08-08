Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  85582 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100538 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122364 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  90176 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  90046 просмотра
публикации
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  57507 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  90046 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122364 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  143134 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  109932 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  90496 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  140045 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  112007 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  122863 просмотра
Актуальное
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 15:36  •  26265 просмотра

Read in English

Минобороны отдает предпочтение естественному внедрению приложения 'Армия+' в воинских подразделениях. Ожидается максимальный охват ВСУ до конца года, с акцентом на лидерстве командиров бригад в этом процессе.

В Минобороны есть два пути активного внедрения в военных подразделениях приложения "Армия+". Один из них директивный, когда издается приказ, распоряжение. Однако в министерстве хотят, чтобы этот процесс был естественным. Об этом журналисту УНН рассказал директор директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков.

У нас есть стратегически два пути, которыми мы можем развивать это. Первый, естественный, когда это развивается своим ходом. Второй - это директивный, когда мы издаем приказ, распоряжение, директиву. Мы оставляем сейчас определенное время за тем, чтобы произошло естественное развитие, потому что для нас он самый устойчивый

- сказал Романюков.

Он отметил, что следить за динамикой внедрения приложения "Армия+" в подразделениях.

Буквально с сегодняшнего дня доступно приложение и с сегодняшнего дня мы следим за динамикой. Как только мы видим, что динамика проседает и она не достигает наших целей, мы будем думать как можно еще это ускорить. Один из вариантов - это приказ, но мы хотим, чтобы это было естественно

- рассказал Романюков журналисту УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Міноборони планує перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК8 августа 2024, 12:39 • 42404 просмотра

Во время брифинга заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила журналистам, что Минобороны ожидает максимального охвата приложения "Армия+" в армии.

Мы вообще бы ожидали максимального охвата, но мы даем возможность постепенного развертывания в армии по лидерству командира бригады, например развернуть эту систему для своих военнослужащих. Мы считаем, что запустит такая очень позитивная конкуренция между командирами бригад для того, чтобы это быстрее разворачивалось. Технически мы готовы выдержать и один миллион пользователей. Мы будем очень рады, если до конца года мы охватим все Вооруженные силы Украины

 - сказала Черногоренко.

Кроме того, Черногоренко отметила, что большое лидерство за командирами бригад.

Обращаемся к командирам бригад, за вами большое лидерство, чтобы наконец в XXI в. сделать армию современной, цифровой. Я очень верю, что командиры бригад смогут - это быстро масштабировать у себя в подразделениях

- отметила она.

Дополнение

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины. Приложение Армия+ доступно в App Store  и Google Play. 

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
google-playGoogle Play
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  27889 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  43858 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  45313 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  42930 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  38821 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  46716 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  86543 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  82433 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  87603 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  66514 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Популярные

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  90046 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  90176 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122364 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100538 просмотра
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  85582 просмотра

Публикации

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  57507 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  90046 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122364 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  143134 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198788 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  2825 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  6308 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  7907 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  15312 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  14417 просмотра

политика

10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине

10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине

  •  108 просмотра
"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  2825 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  6308 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  7046 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  15312 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  2825 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  6308 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  7907 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  15312 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  14417 просмотра

политика

10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине

10 млн грн: суд назначил залог экс-чиновнику налоговой на Харьковщине

  •  108 просмотра
"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  2825 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  6308 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  7046 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  15312 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  119306 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  122579 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  135496 просмотра

Экономика

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  7046 просмотра
В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

  •  10702 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

  •  13467 просмотра
Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

  •  24702 просмотра
Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

  •  16169 просмотра

Киев

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

  •  9290 просмотра
Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

  •  16375 просмотра
Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  32867 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  36400 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  49511 просмотра