Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

В Минобороны есть два пути активного внедрения в военных подразделениях приложения "Армия+". Один из них директивный, когда издается приказ, распоряжение. Однако в министерстве хотят, чтобы этот процесс был естественным. Об этом журналисту УНН рассказал директор директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков.

У нас есть стратегически два пути, которыми мы можем развивать это. Первый, естественный, когда это развивается своим ходом. Второй - это директивный, когда мы издаем приказ, распоряжение, директиву. Мы оставляем сейчас определенное время за тем, чтобы произошло естественное развитие, потому что для нас он самый устойчивый - сказал Романюков.

Он отметил, что следить за динамикой внедрения приложения "Армия+" в подразделениях.

Буквально с сегодняшнего дня доступно приложение и с сегодняшнего дня мы следим за динамикой. Как только мы видим, что динамика проседает и она не достигает наших целей, мы будем думать как можно еще это ускорить. Один из вариантов - это приказ, но мы хотим, чтобы это было естественно - рассказал Романюков журналисту УНН.

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Во время брифинга заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила журналистам, что Минобороны ожидает максимального охвата приложения "Армия+" в армии.

Мы вообще бы ожидали максимального охвата, но мы даем возможность постепенного развертывания в армии по лидерству командира бригады, например развернуть эту систему для своих военнослужащих. Мы считаем, что запустит такая очень позитивная конкуренция между командирами бригад для того, чтобы это быстрее разворачивалось. Технически мы готовы выдержать и один миллион пользователей. Мы будем очень рады, если до конца года мы охватим все Вооруженные силы Украины - сказала Черногоренко.

Кроме того, Черногоренко отметила, что большое лидерство за командирами бригад.

Обращаемся к командирам бригад, за вами большое лидерство, чтобы наконец в XXI в. сделать армию современной, цифровой. Я очень верю, что командиры бригад смогут - это быстро масштабировать у себя в подразделениях - отметила она.

Дополнение

Сегодня, 8-го августа начинает свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных силах Украины. Приложение Армия+ доступно в App Store и Google Play.

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.