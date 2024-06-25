Если не будет дополнительных повреждений объектов энергетики и Украине удастся восстановить и запустить в работу разрушенные мощности, то ситуация с отключением электроэнергии зимой должна быть лучше чем сейчас. Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

По положительному сценарию, если мы не будем иметь дополнительных повреждений, если нам удастся так как мы себе запланировали восстановить и запустить в работу те мощности, которые запланированы, то ситуация с отключениями должна быть лучше чем сейчас. Сейчас у нас много мощностей проходят техническое обслуживание, ремонты, восстановление. Это все сейчас в летний период нужно изменить, - отметила Гринчук.

Напомним

Сегодня, 25 июня, с 12:00 до 23:00 объем ограничений электроэнергии будет больше. Импорт запланирован из 5 стран.