Якщо не буде додаткових пошкоджень: в Міненерго назвали сценарій, за яким вдасться покращити ситуацію з відключенням світла
Київ • УНН
Якщо не буде додаткових пошкоджень енергооб'єктів і заплановані потужності будуть відновлені, то взимку ситуація з відключеннями електроенергії в Україні повинна бути краще, ніж зараз.
Якщо не буде додаткових пошкодження об’єктів енергетики та Україні вдасться відновити і запустити в роботу зруйновані потужності, то ситуація з відключенням електроенергії взимку має бути краще ніж зараз. Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
За позитивним сценарієм, якщо ми не матимемо додаткових пошкоджень, якщо нам вдасться так як ми собі запланували відновити і запустити в роботу ті потужності, які заплановані, то ситуація з відключеннями має бути краще ніж зараз. Зараз в нас багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонти, відновлення. Це все зараз в літній період потрібно змінити,
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Сьогодні, 25 червня, з 12:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим. Імпорт заплановано з 5 країн.