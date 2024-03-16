Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Еще одной жертвой ракетной атаки российских войск на Одессу 15 марта стал сотрудник ГСЧС - от тяжелого ранения он скончался в больнице, таким образом число погибших возросло до 21, сообщили в субботу в МВД Украины, пишет УНН.

Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один сотрудник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Таким образом, по данным МВД, количество погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.

"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", - добавил министр внутренних дел Украины.

Напомним

В мэрии Одессы ранее сообщили, что количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21.

Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.