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Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Киев  •  УНН

16 марта 2024, 09:49  •  10051 просмотра

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Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.

Еще одной жертвой ракетной атаки российских войск на Одессу 15 марта стал сотрудник ГСЧС - от тяжелого ранения он скончался в больнице, таким образом число погибших возросло до 21, сообщили в субботу в МВД Украины, пишет УНН.

Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один сотрудник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе

- сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Таким образом, по данным МВД, количество погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.

"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", - добавил министр внутренних дел Украины.

Напомним

В мэрии Одессы ранее сообщили, что количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21.

Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.   

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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