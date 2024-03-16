Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС
Киев • УНН
Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.
Еще одной жертвой ракетной атаки российских войск на Одессу 15 марта стал сотрудник ГСЧС - от тяжелого ранения он скончался в больнице, таким образом число погибших возросло до 21, сообщили в субботу в МВД Украины, пишет УНН.
Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один сотрудник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе
Таким образом, по данным МВД, количество погибших от удара по Одессе 15 марта возросло до 21.
"Еще более 70 человек получили ранения, есть "тяжелые", - добавил министр внутренних дел Украины.
Напомним
В мэрии Одессы ранее сообщили, что количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21.
Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.
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