ЕС представит переговорную рамку по вступлению Украины на этой неделе - Матернова

Европейская комиссия на этой неделе утвердит проект переговорной рамки по вступлению в ЕС Украины. Об этом во время пресс-конференции заявила глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова, передает УНН.

Детали

На этой неделе будет принято решение исполнительного органа ЕС Европейской комиссии. Речь идет о выполнении четырех рекомендаций, которые были предоставлены Украине и будет устное заключение до встречи послов членов ЕС в Брюсселе. Это такой будет формат и также надеюсь будет принято рамки для переговоров - мандат, который комиссия получит от стран членов, как собственно позиционный документ по переговорам с Украиной о вступлении в ЕС - сказала Матернова.

Она отметила, что первый важный шаг - это принятие документа комиссией и если "все пойдет, как надо, то это должно произойти на этой неделе".

Напомним

Европейский союз утвердит проект переговорной рамки по вступлению в ЕС Украины после того, как будут выполнены дополнительные четыре пункта "домашнего задания" для Украины.