ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России: что помешало

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
16:16 • 14264 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
12:27 • 58347 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
11:36 • 108712 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 105768 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 116940 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 123676 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 120560 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116213 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 103968 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108882 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

 • 41203 просмотра
Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

 • 38869 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 77680 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 83026 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 104532 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

16:16 • 14277 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

11:36 • 108716 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 104532 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 171758 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 170954 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

16:16 • 3295 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

14:54 • 10973 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 83026 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

 • 77680 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 82922 просмотра
Актуальное
ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России: что помешало

ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России: что помешало

Киев  •  УНН

 • 2235 просмотра

Read in English

Послы ЕС не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России из-за споров по импорту нефтепродуктов. Словакия и Чехия не пришли к соглашению относительно сроков исключений для поставок через Slovnaft.

Послы стран Европейского Союза не смогли достичь договоренности по 15-му пакету санкций против России. Причиной стало блокирование соглашения двумя странами из-за споров относительно сроков выхода европейских компаний с российского рынка.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

 что предусматривает пакет санкций?

В новом пакете предусмотрено:

  • санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть;
  • расширение исключений для Чехии на импорт нефтепродуктов из российского сырья, поступающего через Словакию.

 что вызвало споры?

Главной причиной споров стал вопрос продления исключений из санкций, которые позволяли Чехии импортировать дизель и другие продукты, изготовленные из сырья российского происхождения на словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft (его владельцем является венгерская компания MOL).

Срок действия этих исключений истек, и теперь Словакия настаивает на их продлении, чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов в Чехию, тогда как общие санкции ЕС запрещают такие импорты.

Чехия готова согласиться на продление на шесть месяцев, но окончательного решения не приняли.

добавим

ЕС запретил импорт большинства российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Исключения получили Чехия, Словакия и Венгрия из-за нехватки альтернативных источников поставок. Ожидается, что страны ЕС вернутся к обсуждению 15-го пакета санкций в ближайшее время.

Напомним

Действующая администрация Белого дома планирует ввести новые санкции против России. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЭкономикаполитикаНовости Мира
belii-domБелый дом
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия