ЕС не согласовал 15-й пакет санкций против России: что помешало
Киев • УНН
Послы ЕС не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России из-за споров по импорту нефтепродуктов. Словакия и Чехия не пришли к соглашению относительно сроков исключений для поставок через Slovnaft.
Послы стран Европейского Союза не смогли достичь договоренности по 15-му пакету санкций против России. Причиной стало блокирование соглашения двумя странами из-за споров относительно сроков выхода европейских компаний с российского рынка.
Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
что предусматривает пакет санкций?
В новом пакете предусмотрено:
- санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть;
- расширение исключений для Чехии на импорт нефтепродуктов из российского сырья, поступающего через Словакию.
что вызвало споры?
Главной причиной споров стал вопрос продления исключений из санкций, которые позволяли Чехии импортировать дизель и другие продукты, изготовленные из сырья российского происхождения на словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft (его владельцем является венгерская компания MOL).
Срок действия этих исключений истек, и теперь Словакия настаивает на их продлении, чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов в Чехию, тогда как общие санкции ЕС запрещают такие импорты.
Чехия готова согласиться на продление на шесть месяцев, но окончательного решения не приняли.
добавим
ЕС запретил импорт большинства российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Исключения получили Чехия, Словакия и Венгрия из-за нехватки альтернативных источников поставок. Ожидается, что страны ЕС вернутся к обсуждению 15-го пакета санкций в ближайшее время.
Напомним
Действующая администрация Белого дома планирует ввести новые санкции против России.