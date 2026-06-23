ЕС не должен покупать газ и нефть у рф, если хочет заставить путина сесть за стол переговоров - глава МИД Италии

Европейский Союз должен сохранять последовательность в санкционной политике и отказаться от закупки российских энергоносителей, если стремится заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН.

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По словам главы итальянской дипломатии, возвращение к закупкам российского газа или нефти противоречило бы ранее принятым решениям ЕС.

Я считаю, что мы не должны покупать российский газ, потому что если уже занял определенную позицию, ее нужно придерживаться. Я говорю о последовательности. Мы сделали выбор, и когда принимаются такие решения, нужно оставаться последовательными - подчеркнул Таяни.

Он отметил, что Европа уже имеет альтернативные источники поставок энергоносителей и должна продолжать двигаться по этому пути.

Мы заявили, что не будем покупать российскую нефть и газ. У нас есть очень хорошие альтернативы, и мы должны двигаться вперед. Мы также работаем над развитием ядерной энергетики, чтобы избегать подобных кризисов в будущем - сказал министр.

Таяни подчеркнул, что экономическое давление остается одним из ключевых инструментов влияния на кремль.

Если мы хотим заставить путина сесть за стол переговоров, мы должны посылать ему четкие сигналы. Если мы будем жесткими с одной стороны, а с другой - мягкими, он продолжит действовать в собственных интересах - добавил глава МИД Италии.

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