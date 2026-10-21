ЕС готовит пакет санкций против россии на ноябрь - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС рассматривают новые санкции против россии, которые планируют принять в ноябре. Ограничения могут коснуться бизнесменов, 105 организаций и экспорта.
ЕС готовит новый пакет санкций против россии, его планируют принять в ноябре, сообщил 21 октября журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Детали
Послы ЕС сегодня рассматривают дополнительные санкции против россии, которые должны быть приняты в ноябре
По его словам, в частности, речь идет о:
- "12 российских бизнесменах/предпринимателях";
- "105 организациях, преимущественно российских региональных банках и нефтеперерабатывающих заводах, а также компаниях в Китае и ОАЭ";
- "экспортных ограничениях для российских компаний".
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