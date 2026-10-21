ЄС готує пакет санкцій проти росії на листопад - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС розглядають нові санкції проти росії, які планують ухвалити в листопаді. Обмеження можуть торкнутися бізнесменів, 105 організацій і експорту.
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії, його планують ухвалити в листопаді, повідомив 21 жовтня журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пише УНН.
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Посли ЄС сьогодні розглядають додаткові санкції проти росії, які мають бути ухвалені в листопаді
З його слів, зокрема ідеться про:
- "12 російських бізнесменів/підприємців";
- "105 організацій, переважно російських регіональних банків та нафтопереробних заводів, а також компаній у Китаї та ОАЕ";
- "експортних обмежень для російських компаній".
Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії21.10.26, 11:17 • 1234 перегляди