ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

В ЕС согласовали предварительный вид противоречивого пересмотра правил по упаковке, который открывает путь к сокращению отходов на 15%, запрету пластиковых пакетиков для соусов и общеевропейских схем сдачи бутылок. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Пересмотр правил ЕС по отходам упаковки (PPWR), который был предварительно принят 4 марта, предусматривает сокращение использования упаковки на 15% к 2040 году, а также ограничение использования одноразовой пластиковой упаковки для соусов, таких как майонез, и косметики.

Впервые в экологическом законодательстве ЕС устанавливаются цели по сокращению потребления упаковки, независимо от используемого материала - сказала французский депутат Европарламента Фредерик Рис.

Упаковка - это бизнес стоимостью 370 миллиардов евро в Европе. За последние десять лет европейцы произвели на 25% больше отходов, а к 2030 году их количество вырастет еще на 19%, что составляет четверть тонны отходов на каждого гражданина.

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Кроме общей цели - сокращение на 5% к 2030 году, что является первым шагом, соглашение предусматривает ограничения для конкретных продуктов. С 2030 года фрукты и овощи больше нельзя будет заворачивать в одноразовый пластик, а багаж нельзя будет упаковывать в термоусадочную пленку в аэропортах. Пластиковые пакетики для соусов также будут запрещены, тогда как их бумажные аналоги будут разрешены.

PFAS, известные как "вечные химикаты", будут запрещены для использования в упаковке, которая контактирует с продуктами питания.

Добавим

На основе соглашения будет разрабатывать закон, который должна одобрить пленарная ассамблея Европарламента и страны ЕС. Некоторые страны ЕС выразили свое недовольство согласованным соглашением. В частности, министр окружающей среды Италии Джильберто Пичетто сказал, что продолжаются переговоры в ожидании окончательного текста соглашения.

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