ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов
Киев • УНН
ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.
В ЕС согласовали предварительный вид противоречивого пересмотра правил по упаковке, который открывает путь к сокращению отходов на 15%, запрету пластиковых пакетиков для соусов и общеевропейских схем сдачи бутылок. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Пересмотр правил ЕС по отходам упаковки (PPWR), который был предварительно принят 4 марта, предусматривает сокращение использования упаковки на 15% к 2040 году, а также ограничение использования одноразовой пластиковой упаковки для соусов, таких как майонез, и косметики.
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Упаковка - это бизнес стоимостью 370 миллиардов евро в Европе. За последние десять лет европейцы произвели на 25% больше отходов, а к 2030 году их количество вырастет еще на 19%, что составляет четверть тонны отходов на каждого гражданина.
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Кроме общей цели - сокращение на 5% к 2030 году, что является первым шагом, соглашение предусматривает ограничения для конкретных продуктов. С 2030 года фрукты и овощи больше нельзя будет заворачивать в одноразовый пластик, а багаж нельзя будет упаковывать в термоусадочную пленку в аэропортах. Пластиковые пакетики для соусов также будут запрещены, тогда как их бумажные аналоги будут разрешены.
PFAS, известные как "вечные химикаты", будут запрещены для использования в упаковке, которая контактирует с продуктами питания.
Добавим
На основе соглашения будет разрабатывать закон, который должна одобрить пленарная ассамблея Европарламента и страны ЕС. Некоторые страны ЕС выразили свое недовольство согласованным соглашением. В частности, министр окружающей среды Италии Джильберто Пичетто сказал, что продолжаются переговоры в ожидании окончательного текста соглашения.
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ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов
ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.
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