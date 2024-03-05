ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния России - эксперт
  •  796 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния России - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  66559 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  107385 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  144919 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  165741 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  154049 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  156396 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  153929 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240861 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292099 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:18  •  10075 просмотра

Read in English

ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.

В ЕС согласовали предварительный вид противоречивого пересмотра правил по упаковке, который открывает путь к сокращению отходов на 15%, запрету пластиковых пакетиков для соусов и общеевропейских схем сдачи бутылок. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Пересмотр правил ЕС по отходам упаковки (PPWR), который был предварительно принят 4 марта, предусматривает сокращение использования упаковки на 15% к 2040 году, а также ограничение использования одноразовой пластиковой упаковки для соусов, таких как майонез, и косметики.

Впервые в экологическом законодательстве ЕС устанавливаются цели по сокращению потребления упаковки, независимо от используемого материала

- сказала французский депутат Европарламента Фредерик Рис.

Упаковка - это бизнес стоимостью 370 миллиардов евро в Европе. За последние десять лет европейцы произвели на 25% больше отходов, а к 2030 году их количество вырастет еще на 19%, что составляет четверть тонны отходов на каждого гражданина.

Франция запретит одноразовую упаковку и посуду в ресторанах быстрого питания19 декабря 2022, 18:39 • 472821 просмотр

Кроме общей цели - сокращение на 5% к 2030 году, что является первым шагом, соглашение предусматривает ограничения для конкретных продуктов. С 2030 года фрукты и овощи больше нельзя будет заворачивать в одноразовый пластик, а багаж нельзя будет упаковывать в термоусадочную пленку в аэропортах. Пластиковые пакетики для соусов также будут запрещены, тогда как их бумажные аналоги будут разрешены.

PFAS, известные как "вечные химикаты", будут запрещены для использования в упаковке, которая контактирует с продуктами питания.

Добавим

На основе соглашения будет разрабатывать закон, который должна одобрить пленарная ассамблея Европарламента и страны ЕС. Некоторые страны ЕС выразили свое недовольство согласованным соглашением. В частности, министр окружающей среды Италии Джильберто Пичетто сказал, что продолжаются переговоры в ожидании окончательного текста соглашения.

В Литве хотят запретить пластиковую посуду в кафе и на массовых мероприятиях27 декабря 2023, 00:33 • 33158 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів
EU agrees to reduce packaging waste by 15% by 2040 and plans to ban plastic sauce packets
Новости по теме

ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

ЕС согласовал предварительный пересмотр правил упаковки, который открывает путь к сокращению отходов на 15% к 2040 году и запрещает пластиковые пакеты для соусов и термоусадочную пленку в аэропортах, а также вводит общеевропейскую схему возврата бутылок.

Новости Мира •   •  10075 просмотра
ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов

По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 49% украинцев считают, что усиление государственного контроля за информацией в Интернете ограничит права и свободы граждан, что свидетельствует о снижении доверия к власти.

Общество •   •  14473 просмотра
По мнению 49% опрошенных украинцев, усиление контроля информации является ограничением свободы

В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты

Местные жители в оккупированном Крыму слышали взрывы и видели российские вертолеты.

Война •   •  13637 просмотра
В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты

Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осудило незаконные обыски и задержания мусульманских активистов и религиозных деятелей российскими властями в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество отреагировать на них.

Политика •   •  12310 просмотра
Представительство президента в АРК отреагировало на новые обыски в оккупированном Крыму

НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список

Национальный банк подтвердил, что перечень системно важных банков остался неизменным с 2023 года - 15 банков сохранили свой статус.

Экономика •   •  11745 просмотра
НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список

Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Правительство подало в парламент законопроект, который усовершенствует механизмы поддержки украинских фермеров.

Экономика •   •  12480 просмотра
Правительство внесло в Раду законопроект о Государственном аграрном реестре: что он предусматривает

Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей

Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека мира после того, как акции Tesla упали, в результате чего состояние Илона Маска стало ниже состояния Безоса.

Экономика •   •  11613 просмотра
Подвинул Маска на пьедестале: Безос впервые с 2021 года возглавил рейтинг самых богатых людей

кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

Британская разведка объясняет, что кремль отказался отправлять свои новые танки "Армата" в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества.

Война •   •  14081 просмотра
кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".

Новости Мира •   •  11570 просмотра
Бывший президент США Трамп выиграл праймериз республиканцев в Северной Дакоте

Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке

Языковой омбудсмен обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) обеспечение образования на украинском языке для более 600 000 украинских детей, проживающих за рубежом.

Общество •   •  14947 просмотра
Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке