ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів
Київ • УНН
ЄС погодив попередній перегляд правил пакування, який відкриває шлях до скорочення відходів на 15% до 2040 року та забороняє пластикові пакети для соусів і термоусадочну плівку в аеропортах, а також запроваджує загальноєвропейську схему повернення пляшок.
У ЕС узгодили попередній вигляд суперечливого перегляду правил щодо упаковки, який відкриває шлях до скорочення відходів на 15%, заборони пластикових пакетиків для соусів та загальноєвропейських схем здачі пляшок. Про це пише Euractiv, передає УНН.
Деталі
Перегляд правил ЄС щодо відходів упаковки (PPWR), який був попередньо ухвалений 4 березня, передбачає скорочення використання упаковки на 15% до 2040 року, а також обмеження використання одноразової пластикової упаковки для соусів, таких як майонез, і косметики.
Вперше в екологічному законодавстві ЄС встановлюються цілі щодо скорочення споживання упаковки, незалежно від використовуваного матеріалу
Пакування - це бізнес вартістю 370 мільярдів євро в Європі. За останні десять років європейці виробили на 25% більше відходів, а до 2030 року їх кількість зросте ще на 19%, що становить чверть тонни відходів на кожного громадянина.
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Окрім загальної мети - скорочення на 5% до 2030 року, що є першим кроком, угода передбачає обмеження для конкретних продуктів. З 2030 року фрукти та овочі більше не можна буде загортати в одноразовий пластик, а багаж не можна буде упаковувати в термоусадочну плівку в аеропортах. Пластикові пакетики для соусів також будуть заборонені, тоді як їхні паперові аналоги будуть дозволені.
PFAS, відомі як "вічні хімікати", будуть заборонені для використання в упаковці, яка контактує з продуктами харчування.
Додамо
На основі угоди буде розробляти закон, який має схвалити пленарна асамблея Європарламенту та країни ЄС. Деякі країни ЄС висловили своє невдоволення узгодженою угодою. Зокрема, міністр навколишнього середовища Італії Джільберто Пічетто сказав, що тривають переговори в очікуванні остаточного тексту угоди.
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