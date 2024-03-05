ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9522 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70752 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155180 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152280 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125873 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133983 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85777 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93397 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98998 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89776 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
60%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10277 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6486 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5142 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4872 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5438 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152280 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223859 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373341 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309446 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417518 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2756 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14931 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31794 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28580 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125871 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів

Київ • УНН

 • 20553 перегляди

ЄС погодив попередній перегляд правил пакування, який відкриває шлях до скорочення відходів на 15% до 2040 року та забороняє пластикові пакети для соусів і термоусадочну плівку в аеропортах, а також запроваджує загальноєвропейську схему повернення пляшок.

ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів

У ЕС узгодили попередній вигляд суперечливого перегляду правил щодо упаковки, який відкриває шлях до скорочення відходів на 15%, заборони пластикових пакетиків для соусів та загальноєвропейських схем здачі пляшок. Про це пише Euractiv, передає УНН.

Деталі

Перегляд правил ЄС щодо відходів упаковки (PPWR), який був попередньо ухвалений 4 березня, передбачає скорочення використання упаковки на 15% до 2040 року, а також обмеження використання одноразової пластикової упаковки для соусів, таких як майонез, і косметики.

Вперше в екологічному законодавстві ЄС встановлюються цілі щодо скорочення споживання упаковки, незалежно від використовуваного матеріалу

- сказала французький депутат Європарламенту Фредерік Ріс.

Пакування - це бізнес вартістю 370 мільярдів євро в Європі. За останні десять років європейці виробили на 25% більше відходів, а до 2030 року їх кількість зросте ще на 19%, що становить чверть тонни відходів на кожного громадянина.

Франція заборонить одноразове пакування та посуд у ресторанах швидкого харчування19.12.22, 20:39 • 472920 переглядiв

Окрім загальної мети - скорочення на 5% до 2030 року, що є першим кроком, угода передбачає обмеження для конкретних продуктів. З 2030 року фрукти та овочі більше не можна буде загортати в одноразовий пластик, а багаж не можна буде упаковувати в термоусадочну плівку в аеропортах. Пластикові пакетики для соусів також будуть заборонені, тоді як їхні паперові аналоги будуть дозволені.

PFAS, відомі як "вічні хімікати", будуть заборонені для використання в упаковці, яка контактує з продуктами харчування.

Додамо

На основі угоди буде розробляти закон, який має схвалити пленарна асамблея Європарламенту та країни ЄС. Деякі країни ЄС висловили своє невдоволення узгодженою угодою. Зокрема, міністр навколишнього середовища Італії Джільберто Пічетто сказав, що тривають переговори в очікуванні остаточного тексту угоди.

У Литві хочуть заборонити пластиковий посуд в кафе та на масових заходах27.12.23, 02:33 • 33378 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Європейський парламент
Європейський Союз
Європа
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18