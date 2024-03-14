Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто - договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

По данным ОП, стороны обсудили украинско-венгерские отношения и пути их дальнейшего развития.

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"... руководитель Офиса Президента и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Ермак и Сийярто отметили важность личного контакта и выразили надежду на нахождение взаимовыгодных решений по самым сложным вопросам двусторонней повестки дня.

В рамках продолжающегося диалога руководитель Офиса Президента Украины и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии договорились поддерживать связь на регулярной основе, добавили в ОП.

Ермак обсудил с Сийярто подготовку встречи, запланированной на конец января