Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, и Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, договорились провести двустороннюю встречу между правительственными командами на следующей неделе для обсуждения украинско-венгерских отношений и поиска взаимовыгодных решений в двусторонних вопросах.
В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях
США осуждают фейковые выборы, которые проводит рф на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты, подтверждая свою позицию, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются частью суверенной Украины.
Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Индии в Украине и обсудил подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, подчеркнув важность дальнейшего привлечения Индии к процессу установления справедливого мира в Украине.
Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину
Швеция выделит 30 миллионов евро на поддержку инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Очертили содержание и ключевые элементы: Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения по безопасности
Украина начала переговоры с Латвией по двустороннему соглашению о безопасности, определив его содержание, ключевые элементы и тематические блоки.
На суше война путина уже стоила рф более 350 тыс. военных потерь – Столтенберг
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, россия понесла более 350 000 военных потерь в путинской войне на суше.
В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты
Ракеты движутся в направлении Полтавы и Чернигова, а в Одесской области работает противовоздушная оборона.
россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб
В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара. Больше всего штурмов Силы обороны отбили на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
В Одесской области работает ПВО
В Одесской области работают системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атаке беспилотников.
Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"
Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.