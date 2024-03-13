Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с Послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Собеседники подвели итоги визита в Украину китайской делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, который состоялся на прошлой неделе.

В продолжение диалога Ермак и Сяньжун очертили направления дальнейшего взаимодействия, в частности по вопросам, которые содержатся в пунктах Украинской формулы мира.

Руководитель Офиса Президента проинформировал о подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров государств.

Ермак поблагодарил китайскую сторону за заинтересованность в достижении справедливого мира для Украины.

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