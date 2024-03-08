Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец
Киев • УНН
Во время встречи с китайской правительственной делегацией Лубинец заявил, что Китай может помочь Украине вернуть депортированных россией украинцев из-за своего влияния на РФ.
Во время встречи с правительственной делегацией Китайской Народной Республики, возглавляемой спецпредставителем по вопросам Евразии Ли Хуэем Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Китай из-за своего влияния на рф может помочь Украине вернуть домой депортированных рф людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Обмудсмана.
Детали
Лубинец рассказал, что темой его выступления на встрече было в первую очередь показать делегации из Китая, какой произвол совершает рф в отношении военнопленных и гражданских граждан, незаконно задержанных на ВОТ Украины. Речь идет о пытках и истязаниях, казнях и убийствах украинцев.
На нескольких примерах, мы показали, как изменились украинцы в плену рф и незаконном задержании. Это последствия нарушения Россией Женевских конвенций и несоблюдения норм МГП
Он указал, что Украина уже работает, чтобы вернуть домой своих людей. В частности, была создана международная платформа за освобождение незаконно удерживаемых рф гражданских лиц и международная коалиция стран за возвращение украинских детей.
"Отметил, что Китай может помочь нам в этом. Ведь мы осознаем факт влияния этой страны на рф на геополитическом уровне", - подчеркнул Омбудсман.
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