Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Во время встречи с правительственной делегацией Китайской Народной Республики, возглавляемой спецпредставителем по вопросам Евразии Ли Хуэем Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Китай из-за своего влияния на рф может помочь Украине вернуть домой депортированных рф людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Обмудсмана.

Детали

Лубинец рассказал, что темой его выступления на встрече было в первую очередь показать делегации из Китая, какой произвол совершает рф в отношении военнопленных и гражданских граждан, незаконно задержанных на ВОТ Украины. Речь идет о пытках и истязаниях, казнях и убийствах украинцев.

На нескольких примерах, мы показали, как изменились украинцы в плену рф и незаконном задержании. Это последствия нарушения Россией Женевских конвенций и несоблюдения норм МГП - написал Лубинец.

Он указал, что Украина уже работает, чтобы вернуть домой своих людей. В частности, была создана международная платформа за освобождение незаконно удерживаемых рф гражданских лиц и международная коалиция стран за возвращение украинских детей.

"Отметил, что Китай может помочь нам в этом. Ведь мы осознаем факт влияния этой страны на рф на геополитическом уровне", - подчеркнул Омбудсман.

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили