Китай може допомогти у поверненні депортованих рф українців - Лубінець
Київ • УНН
Під час зустрічі з китайською урядовою делегацією Лубінець заявив, що Китай може допомогти Україні повернути депортованих росією українців через свій вплив на рф.
Під час зустрічі з урядовою делегацією Китайської Народної Республіки, очолюваною спецпредставником із питань Євразії Лі Хуеєм Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що Китай через свій вплив на рф може допомогти Україні повернути додому депортованих рф людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал Обмудсмана.
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Лубінець розповів, що темою його виступу на зустрічі було першочергово показати делегації з Китаю, які свавілля вчиняє рф щодо військовополонених і цивільних громадян, незаконно затриманих на ТОТ України. Йдеться про тортури і катування, страти і вбивства українців.
На кількох прикладах, ми показали, як змінилися українці в полоні рф та незаконному затриманні. Це наслідки порушення росією Женевських конвенцій та недотримання норм МГП
Він вказав, що Україна вже працює, щоб повернути додому своїх людей. Зокрема, була створена міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних рф цивільних осіб та міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.
"Зазначив, що Китай може допомогти нам у цьому. Адже ми усвідомлюємо факт впливу цієї країни на РФ на геополітичному рівні", - наголосив Омбудсман.
Візит делегації з Китаю на чолі з Лі Хуеє: які зустрічі відбулись, про що говорили07.03.24, 22:51 • 59469 переглядiв