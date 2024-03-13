Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности Королевства Саудовская Аравия Мусаидом бин Мухаммадом Аль Айбаном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, пишет УНН.

Детали

В частности, Андрей Ермак поблагодарил за продолжение двустороннего диалога на высшем уровне, а также за реализацию совместных проектов, по которым ранее были достигнуты договоренности.

Ермак обсудил с советником президента ЮАР подготовку к Глобальному саммиту мира

Андрей Ермак и Мусаид бин Мухаммад Аль Айбан обсудили организацию Глобального саммита мира на уровне лидеров государств, который планируется провести в Швейцарии - резюмировали в ведомстве.

Также руководитель Офиса президента поблагодарил Саудовскую Аравию за стремление присоединиться к процессу достижения устойчивого и справедливого мира.

Напомним

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.