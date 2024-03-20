Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудили продолжение поддержки нашей страны в войне с РФ и подготовку к первому Глобальному саммиту мира. Детали встречи, прошедшей в Киеве рассказали в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Я сегодня в очередной раз услышал от господина Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке. Мы точно знаем, что администрация Президента Байдена, вся команда и непосредственно Джейк делают все возможное для принятия столь необходимого нам пакета помощи. - сказал Ермак.

Детали

Руководитель Офиса Главы государства отметил, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, даже в условиях задержки утверждения в Конгрессе пакета военной помощи нашей стране нашли возможность предоставить новый пакет оборонной поддержки объемом $300 миллионов.

Во время переговоров Андрей Ермак и Джейк Салливан также коснулись вопроса подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО и инаугурационному Глобальному саммиту мира.

Лично Джейк с самого начала поддерживает нашу идею. Он осуществляет очень много адвокации с другими странами, в частности Глобального Юга. - отметил руководитель Офиса Президента.

Со своей стороны Джейк Салливан отметил, что через два года после начала нападения России на Украину, наше государство стоит, прежде всего благодаря храбрости и преданности украинского народа.

И я сегодня хочу сказать вам, что мы верим в вас. Мы верим в то, что вы победите. Что вы построите более светлое будущее для Украины, более крепкую демократию, устойчивую страну, которая будет способна отразить будущие агрессии. Мы будем вашим партнером во всех этих измерениях. Также вы должны верить в Соединенные Штаты. Мы были бок о бок с вами с начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку. И продолжаем делать это каждый день теми способами, которыми мы можем. - сказал Салливан.

По его мнению, Украина должна выйти из войны суверенной, целостной и способной выстоять против дальнейшей агрессии, с сильными демократическими институтами, с растущей экономикой.

Не только традиционные индустрии, но и хай-тек. Потому что вы внедряете инновации даже во время вторжения. - выразил восхищение советник Президента США.

Салливан подчеркнул, что необходимо предоставить военную поддержку и вооружение, чтобы храбрые украинские солдаты могли эффективно защищать свою страну на поле боя. Он отметил, что ведется разведывательное и экономическое сотрудничество, дипломатия, работа над демократическими и экономическими реформами.

Это целостный подход, который направляет наш Президент и который является ключевым приоритетом для США, чтобы Украина не просто победила, а была успешной в долгосрочной перспективе, смогла выстоять. И это не только то, чего просто заслуживает Украина, это также в национальных интересах безопасности Соединенных Штатов. - заявил Джейк Салливан.

Во время встречи стороны пришли к согласию, что имеют один план - победить в этой войне, и сделать все, что для этого необходимо.