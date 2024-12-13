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ЕБРР направит 267 млн евро на модернизацию трассы Киев-Чоп

ЕБРР направит 267 млн евро на модернизацию трассы Киев-Чоп

Киев  •  УНН

 • 6716 просмотра

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ЕБРР выделил 267 млн евро кредита на ремонт автомагистрали М-06, соединяющей Киев с западной границей Украины. Работы запланированы в Киевской, Ровенской и Житомирской областях с фокусом на безопасность движения.

Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в 267 миллионов евро на ремонт ключевой автомагистрали М-06, соединяющей Киев с западной границей Украины. Пишет УНН со ссылкой на Государственное агентство восстановления.

ЕБРР выделил 267 миллионов евро кредита Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины для ремонта стратегической автомагистрали, соединяющей Киев с западной границей страны.

Эти средства, переназначенные из имеющегося суверенного кредита, будут направлены на ремонт отдельных участков автодороги М-06, который ведет в Словакию и Венгрию. Также предусмотрен второй транш в размере 160 миллионов евро. Проект включает повышение безопасности дорожного движения и уменьшение влияния на климат. Работы запланированы в Киевской, Ровенской и Житомирской областях.

Кредит в размере 450 миллионов евро, выделенный в 2020 году для улучшения автодорог между Киевом и портом Одессы, был перенаправлен из-за смены приоритетов, вызванной войной. Рост объемов трафика на западных маршрутах в ЕС обусловил необходимость срочного ремонта.

В 2023 году первый транш этого кредита был использован для восстановления дороги М-09 от Львова до Рава-Русской на границе с Польшей. Обе дороги являются частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), которая столкнулась с существенным увеличением транспортных потоков после начала войны.

"Война нанесла огромный удар по транспортной системе Украины, включая блокаду морских портов, закрытие воздушного пространства, ограничение железнодорожной пропускной способности и постоянные атаки на ключевую инфраструктуру. Жизненно важно обеспечить функционирование основных дорог, которые поддерживают экономику Украины и ее логистические цепи", - отметила управляющий директор Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Нандита Паршад.

Напомним

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 12 млн евро грантового финансирования для создания системы экстренной помощи 112 в Украине.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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