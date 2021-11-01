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Как Украина поможет Молдове с газом и почувствуют ли это отечественные потребители: отвечает Оператор ГТС

Киев • УНН

 • 23154 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре на фоне газового кризиса, развернувшейся в Молдове, Украина объявила, что окажет помощь соседней стране. Речь шла, в частности, о дополнительных 15 млн кубометров голубого топлива. УНН поинтересовался у Оператора ГТС Украины, в частности, на каких условиях будет оказана соответствующая помощь.

Как Украина поможет Молдове с газом и почувствуют ли это отечественные потребители: отвечает Оператор ГТС

Детали

Как объясняют в Операторе, в соответствии с правилами взаимодействия операторов ГТС смежных стран, предусмотренных Третьим энергетическим пакетом, между операторами смежных ГТС создается оперативный балансирующий счет (operational balancing account).

Соответствующий счет используется для внесения туда разницы между объемами, что были заказаны заказчиками услуг транспортировки, и объемами, которые были физически протранспортированы.

“Другими словами, операторы имеют возможность физически протранспортировать объемы, которые ниже или выше тех, которые были заказаны заказчиками”, - разъясняют в ОГТСУ.

Отмечается, что обычно этот механизм используется смежными операторами на время проведения ремонтных работ или же в случае чрезвычайных ситуаций.

Соответственно, в ситуации с Молдовой используется именно этот механизм.

Цитата:

“ОГТСУ увеличил лимит оперативного балансирующего счета до 31.10.2021. Такие действия не отразятся на украинских потребителях. Объемы газа, протранспортированные в Молдову по ОБС, будут замещены со стороны “Молдоватрансгаз” при стабилизации ситуации в Молдове. ОГТСУ готов к дальнейшему сотрудничеству и оказанию услуг по транспортировке природного газа в рамках наших возможностей ради усиления энергетической безопасности в регионе”, - ответили УНН в пресс-службе Оператора.

Контекст

В результате сокращения поставок газа правительство Молдовы объявило 22 октября чрезвычайное положение. По мнению властей Молдовы, объем поставляемого в страну газа был не только недостаточным для удовлетворения спроса, но и связан с серьезным риском возникновения сбоев в работе транспортной системы из-за недостаточного давления в газопроводах.

Совет национальной безопасности и обороны Украины после этого поручил правительству рассмотреть возможность помощи Молдове с газом.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардепа от “Слуги народа” Андрея Геруса, речь шла об около 15 млн кубометров газа.

Добавим

“Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдавии, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Срок действия долгосрочного контракта Молдавии с ”Газпромом", заключенного в 2006 году, который с тех пор ежегодно продлевался, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Позже правительство Республики Молдова и контролируемая Россией компания “Газпром” объявили о продлении контракта на поставки российского газа с 1 ноября сроком на пять лет.

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