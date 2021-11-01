Як Україна допоможе Молдові з газом і чи відчують це вітчизняні споживачі: відповідає Оператор ГТС

Деталі

Як пояснюють в Операторі, відповідно до правил взаємодії операторів ГТС суміжних країн, що передбачені Третім енергетичним пакетом, між операторами суміжних ГТС створюється оперативний балансуючий рахунок (operational balancing account).

Відповідний рахунок використовується для внесення туди різниці між обсягами, що були замовлені замовниками послуг транспортування, та обсягами, що були фізично протранспортовані.

“Іншими словами, оператори мають можливість фізично протранспортувати обсяги, які є нижчими або вищими за ті, які були замовлені замовниками”, - роз’яснюють в ОГТСУ.

Зазначається, що зазвичай цей механізм використовується суміжними операторами на час проведення ремонтних робіт чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Відповідно, у ситуації з Молдовою використовується саме цей механізм.

Цитата:

“ОГТСУ збільшив ліміт оперативного балансуючого рахунку до 31.10.2021. Такі дії не позначаться на українських споживачах. Обсяги газу, протранспортовані до Молдови за ОБР, будуть заміщені з боку “Молдоватрансгаз” при стабілізації ситуації в Молдові. ОГТСУ готовий до подальшого співробітництва та надання послуг з транспортування природного газу в рамках наших можливостей задля посилення енергетичної безпеки в регіоні”, - відповіли УНН у пресслужбі Оператора.

Контекст

У результаті скорочення постачання газу уряд Молдови оголосив 22 жовтня надзвичайний стан. На думку влади Молдови, обсяг газу, що постачається в країну, був не лише недостатнім для задоволення попиту, а й пов’язаний із серйозним ризиком виникнення збоїв у роботі транспортної системи через недостатній тиск у газопроводах.

Рада національної безпеки та оборони України після цього доручила уряду розглянути можливість допомоги Молдові з газом.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардепа від “Слуги народу” Андрія Геруса, йшлося про близько 15 млн кубометрів газу.

Додамо

“Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного у 2006 році, який з того часу щорічно продовжувався, закінчився 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, за цей час Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1000 кубометрів.

Згодом уряд Республіки Молдова та контрольована Росією компанія “Газпром” оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада терміном на п’ять років.