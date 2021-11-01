Як Україна допоможе Молдові з газом і чи відчують це вітчизняні споживачі: відповідає Оператор ГТС

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 57404 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 107585 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 93426 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 102681 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 78502 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 69837 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 152057 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86432 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 251747 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107997 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
92%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 27346 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 24116 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 22536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 28162 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 10468 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 117394 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 152057 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 251747 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 424037 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 413592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24112 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29967 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30626 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32045 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81991 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Як Україна допоможе Молдові з газом і чи відчують це вітчизняні споживачі: відповідає Оператор ГТС

Київ • УНН

 • 23154 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У жовтні на фоні газової кризи, що розгорнулася у Молдові, Україна оголосила, що надасть допомогу сусідній країні. Йшлося, зокрема, про додаткові 15 млн кубометрів блакитного палива. УНН поцікавився в Оператора ГТС України, зокрема, на яких умовах буде надана відповідна допомога.

Як Україна допоможе Молдові з газом і чи відчують це вітчизняні споживачі: відповідає Оператор ГТС

Деталі

Як пояснюють в Операторі, відповідно до правил взаємодії операторів ГТС суміжних країн, що передбачені Третім енергетичним пакетом, між операторами суміжних ГТС створюється оперативний балансуючий рахунок (operational balancing account).

Відповідний рахунок використовується для внесення туди різниці між обсягами, що були замовлені замовниками послуг транспортування, та обсягами, що були фізично протранспортовані.

“Іншими словами, оператори мають можливість фізично протранспортувати обсяги, які є нижчими або вищими за ті, які були замовлені замовниками”, - роз’яснюють в ОГТСУ.

Зазначається, що зазвичай цей механізм використовується суміжними операторами на час проведення ремонтних робіт чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Відповідно, у ситуації з Молдовою використовується саме цей механізм.

Цитата:

“ОГТСУ збільшив ліміт оперативного балансуючого рахунку до 31.10.2021. Такі дії не позначаться на українських споживачах. Обсяги газу, протранспортовані до Молдови за ОБР, будуть заміщені з боку “Молдоватрансгаз” при стабілізації ситуації в Молдові. ОГТСУ готовий до подальшого співробітництва та надання послуг з транспортування природного газу в рамках наших можливостей задля посилення енергетичної безпеки в регіоні”, - відповіли УНН у пресслужбі Оператора.

Контекст

У результаті скорочення постачання газу уряд Молдови оголосив 22 жовтня надзвичайний стан. На думку влади Молдови, обсяг газу, що постачається в країну, був не лише недостатнім для задоволення попиту, а й пов’язаний із серйозним ризиком виникнення збоїв у роботі транспортної системи через недостатній тиск у газопроводах.

Рада національної безпеки та оборони України після цього доручила уряду розглянути можливість допомоги Молдові з газом.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардепа від “Слуги народу” Андрія Геруса, йшлося про близько 15 млн кубометрів газу.

Додамо

“Газпром” 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного у 2006 році, який з того часу щорічно продовжувався, закінчився 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, за цей час Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1000 кубометрів.

Згодом уряд Республіки Молдова та контрольована Росією компанія “Газпром” оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада терміном на п’ять років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,617.07