"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не расслышал вопрос, когда заявил об атаках на "гражданскую инфраструктуру" в Татарстане. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали

Дюжаррик оправдывается, что говоря о татарстане не расслышал вопрос.

Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил - заявил представитель генсека ООН относительно призыва прекратить удары по гражданской инфраструктуре в Татарстане.

Контекст

На днях во время брифинга спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН "выступает против и призывает прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру".

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос об ударах по заводу по сборке "шахедов" в Татарстане.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА в Татарстане, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней".

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