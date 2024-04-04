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"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

"Я не расслышал вопрос": представитель ООН разъяснил заявление об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в татарстане

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 16:27  •  9648 просмотра

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Объясняя свое заявление о якобы "атаке на гражданскую инфраструктуру" в Татарстане, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он просто не расслышал вопрос журналистки.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не расслышал вопрос, когда заявил об атаках на "гражданскую инфраструктуру" в Татарстане. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Детали 

Дюжаррик оправдывается, что говоря о татарстане не расслышал вопрос.

 Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил

- заявил представитель генсека ООН относительно призыва прекратить удары по гражданской инфраструктуре в Татарстане.

Контекст

На днях во время брифинга спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН "выступает против и призывает прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру".

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос об ударах по заводу по сборке "шахедов" в Татарстане.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА в Татарстане, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней".

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Владимир Омельченко

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