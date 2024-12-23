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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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X подняла цену на Premium+ на 37,5%: самый большой рост с момента приобретения Маском

X подняла цену на Premium+ на 37,5%: самый большой рост с момента приобретения Маском

Киев  •  УНН

 • 4386 просмотра

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X увеличивает стоимость подписки Premium+ на 37,5% - до $22 в месяц. Изменения коснутся пользователей по всему миру, с наибольшим ростом в Нигерии и Турции.

В X подорожала подписка Premium+ на 37,5%. Это самый большой рост цены на услугу, с момента, как социальную сеть приобрел Илон Маск в 2022, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали 

Согласно заявлению компании, с 21 услуга Premium+ стоит 22 доллара в месяц, что больше, чем предыдущая цена размером 16 долларов. Стоимость годовой подписки выросла до 229 долларов со 168 долларов.

X сказал, что «корректирует» цены, чтобы поддержать опыт, который он предлагает. Для существующих абонентов тарифы будут пересчитаны до 20 января. Подобный рост цены наблюдается на некоторых международных рынках. Например, цены в Европейском Союзе выросли до 21 евро с 16 евро ежемесячно.

В Канаде тарифы Premium+ вырастут с 20 до 29 долларов. некоторые рынки испытывают большее влияние, чем другие. X Premium+, который полностью убирает рекламу среди других функций, будет стоить пользователям в Нигерии ₦34 000 ежемесячно по сравнению с ₦7300. Так же пользователям в Турции придется заплатить ₺770 за услугу, по сравнению с предыдущей ценой в ₺300.

Базовая подписка на платформу остается без изменений и составляет 3 доллара в месяц.

Напомним,

Пользователи Х находят альтернативу социальной сети Илона Маска. BlueSky достиг 3,5 млн активных пользователей, рост на 300% после выборов. Маск реагирует новыми функциями X, позволяя скрывать лайки и репосты для более «чистого» интерфейса.

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
nigeriyaНигерия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ilon-maskЭлон Маск
kanadaКанада
turtsiyaТурция