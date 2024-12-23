X подняла цену на Premium+ на 37,5%: самый большой рост с момента приобретения Маском
Киев • УНН
X увеличивает стоимость подписки Premium+ на 37,5% - до $22 в месяц. Изменения коснутся пользователей по всему миру, с наибольшим ростом в Нигерии и Турции.
В X подорожала подписка Premium+ на 37,5%. Это самый большой рост цены на услугу, с момента, как социальную сеть приобрел Илон Маск в 2022, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Согласно заявлению компании, с 21 услуга Premium+ стоит 22 доллара в месяц, что больше, чем предыдущая цена размером 16 долларов. Стоимость годовой подписки выросла до 229 долларов со 168 долларов.
X сказал, что «корректирует» цены, чтобы поддержать опыт, который он предлагает. Для существующих абонентов тарифы будут пересчитаны до 20 января. Подобный рост цены наблюдается на некоторых международных рынках. Например, цены в Европейском Союзе выросли до 21 евро с 16 евро ежемесячно.
В Канаде тарифы Premium+ вырастут с 20 до 29 долларов. некоторые рынки испытывают большее влияние, чем другие. X Premium+, который полностью убирает рекламу среди других функций, будет стоить пользователям в Нигерии ₦34 000 ежемесячно по сравнению с ₦7300. Так же пользователям в Турции придется заплатить ₺770 за услугу, по сравнению с предыдущей ценой в ₺300.
Базовая подписка на платформу остается без изменений и составляет 3 доллара в месяц.
Напомним,
Пользователи Х находят альтернативу социальной сети Илона Маска. BlueSky достиг 3,5 млн активных пользователей, рост на 300% после выборов. Маск реагирует новыми функциями X, позволяя скрывать лайки и репосты для более «чистого» интерфейса.