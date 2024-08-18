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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

WSJ: россия уже перебросила 5 тысяч военных из Украины в курскую область, чтобы остановить наступление ВСУ

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 15:50  •  12970 просмотра

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Российское командование перевело 5 тысяч военных с фронта в Украине в Курскую область для противодействия наступлению ВСУ. Западные аналитики оценивают силы Украины в регионе в 6 тысяч солдат, с дополнительными 4 тысячами в Сумской области.

Российское военное командование перебросило в курскую область 5 тысяч военных с линии фронта в Украине, чтобы остановить наступление ВСУ. Об этом от собственных источников узнали журналисты The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Собеседники рассказали, что россия перевела несколько недоукомплектованных бригад. Одна из них была переведена из Донецкой области Украины, тогда как другие передислоцированы из менее стратегически важных районов.

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А впрочем, источники уверены, что для возвращения территорий в курской области российскому военному командованию придется вывести еще больше войск с фронта в Украине

По данным источника, российской армии для такой операции потребуется группировка из 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих

- пишет The Wall Street Journal

Между тем западные военные аналитики оценивают, что Украина перебросила на Курск до 6 тыс. солдат, а еще 4 тыс. военнослужащих находятся в Сумской области для выполнения вспомогательных задач

Собеседник издании подчеркивает, что Украина формировала эту группу из резервных сил, чтобы не ослаблять войска на линии фронта. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в курской области рф происходит по плану. Он поблагодарил военных за храбрость и сообщил об укреплении позиций Украины в регионе.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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