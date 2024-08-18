Десантники устроили для военных рф смертоносные засады на Курщине: видео
Киев • УНН
Черновицкие десантники 82-й бригады ДШВ ВСУ провели успешные засады на российских военных в курской области рф и взяли в плен около 250 российских срочников.
Черновицкие десантники устроили для российских военных смертоносные засады в курской области рф. Об этом УНН сообщает с ссылкой на 82 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВС Украины.
Детали
Десантники опубликовали видео которое снято от первого лица, воина-десантника 82 бригады ДШВ ВС Украины.
Так, видно, как украинские военные подбили сначала одно авто с российскими военными и допросили одно из них, который был ранен. Затем показана ликвидация еще одной машины с военными рф.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что операция ВСУ в курской области рф идет именно так, как планировалось.
17 августа The Washington Post сообщал, что украинские военные во время операции в курской области в рф взяли в плен по меньшей мере 250 российских срочников.
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