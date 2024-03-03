WSJ: перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных относительно потенциального использования дальнобойной ракеты Taurus Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ), передает УНН.

Детали

По информации газеты, происшествие вызвало ярость в Германии.

Из перехваченного разговора следует, что в Украине находятся военные Великобритании, Франции и США, которые помогают Киеву обслуживать сложную западную технику. Однако эти страны отрицают наличие своих военных в Украине. Это, как считает WSJ, может осложнить отношения Германии и НАТО.

Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее объяснял отказ от поставок ракет Украине тем, что для программирования снарядов и наведения на цель понадобятся немецкие специалисты. Как отмечало издание Focus, из записи следует, что Украина может справиться с оружием самостоятельно.

Контекст

Виртуальная беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился в Сингапуре и подключился к разговору через телефон. Источники WSJ сообщили, что платформа активно используется для переговоров военными и чиновников.

Берлин подтвердил перехват разговора немецких офицеров о TAURUS