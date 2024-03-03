WSJ: перехоплена розмова німецьких військових може ускладнити відносини з НАТО
Київ • УНН
У відносинах між Німеччиною та НАТО може виникнути напруженість через перехоплену розмову високопоставлених німецьких військових щодо потенційного використання далекобійної ракети Taurus Україною
У відносинах між Німеччиною та НАТО може виникнути напруженість через перехоплену розмову високопоставлених німецьких військових щодо потенційного використання далекобійної ракети Taurus Україною, пише The Wall Street Journal (WSJ), передає УНН.
Деталі
За інформацією газети, подія викликала лють у Німеччині.
З перехопленої розмови випливає, що в Україні перебувають військові Великої Британії, Франції та США, які допомагають Києву обслуговувати складну західну техніку. Однак ці країни заперечують наявність своїх військових в Україні. Це, як вважає WSJ, може ускладнити відносини Німеччини та НАТО.
Опитані WSJ експерти вважають, що інцидент із перехопленням розмови зробив постачання Києву Taurus ще менш ймовірними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше пояснював відмову від постачання ракет Україні тим, що для програмування снарядів та наведення на ціль знадобляться німецькі фахівці. Як зазначало видання Focus, із запису випливає, що Україна може впоратися зі зброєю самостійно.
Контекст
Віртуальна бесіда велася на платформі WebEx, один із учасників перебував у Сінгапурі та підключився до розмови через телефон. Джерела WSJ повідомили, що платформа активно використовується для переговорів військовими та чиновників.
Берлін підтвердив перехоплення розмови німецьких офіцерів про TAURUS 02.03.24, 20:22 • 101791 перегляд