Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  50602 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  200037 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  233176 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  231693 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175755 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119222 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129550 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140037 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138191 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124603 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  314919 просмотра
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16 апреля 2024, 06:10  •  324859 просмотра

Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана

Взрывы над иранским городом Исфахан были вызваны залпами системам противовоздушной обороны, нацеленными на подозрительный объект, по словам главнокомандующего иранской армии.

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Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана

G7 выразила решимость усилить противовоздушную оборону Украины

Страны G7 выразили решимость усилить способность Украины в сфере противовоздушной обороны и сотрудничать с партнерами для достижения этой цели, высоко оценив Инициативу немедленных действий Германии, подтвердив при этом приверженность долгосрочной безопасности Украины и предоставляя военную, финансовую и другую поддержку.

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G7 выразила решимость усилить противовоздушную оборону Украины

Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.

Война •   •  7325 просмотра
Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store

Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.

Новости Мира •   •  6101 просмотра
Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store

Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены

российские войска обстреляли центр города Белополье Сумской области, ранив трех человек, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Война •   •  6802 просмотра
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены

Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ

Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 175 миллиардов долларов благодаря росту акций Meta Platforms и падению акций Tesla.

Экономика •   •  6441 просмотра
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ

В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь

Линии экстренного вызова 101 и 112 в Харькове временно не работают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует пользоваться резервными номерами 0730270112, 0501139001 и 0501139002.

Криминал и ЧП •   •  5643 просмотра
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь

Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" провели разведку российской военно-морской базы в новороссийске, куда было передислоцировано большинство кораблей черноморского флота.

Война •   •  6782 просмотра
Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

россия атаковала мирных жителей Днепра и прилегающих районов, в том числе тех, кто спал в своих домах. Посол ЕС призвала к срочной поддержке Украины со стороны противовоздушной обороны.

Война •   •  7885 просмотра
Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о получении 560 млн евро на энергетические проекты, транспортную инфраструктуру, реконструкцию жилья и восстановление экономики.

Экономика •   •  7653 просмотра
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль