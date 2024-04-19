Взрывы над Исфаханом - это работа системам ПВО, заявил главнокомандующий армии Ирана

Главнокомандующий армии Ирана заявил, что взрывы в небе над провинцией Исфахан были связаны с запуском ракет из зенитных систем по подозрительному объекту. Об этом сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Эксперты расследуют этот инцидент и сообщат об этом после получения результатов - заявил генерал-майор Абдолрахим Мусави.

Комментарии главнокомандующего совпадают с предыдущим сообщениями о том, что после взрыва в этом районе не было никаких "повреждений или инцидентов".

Старший командир также сказал, что взрыв был вызван "работой ПВО по подозрительному объекту".

Напомним

Ночью Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана, в аэропорту города Исфахан произошел взрыв. США получили заблаговременное уведомление о запланированном ударе, но не одобрили ответа. По данным разведки, Иран не будет отвечать на удары, вероятно, нанесенные Израилем по его территории.

А до того Иран совершил массированный ракетный и дроновый удар по Израилю, заявляя, что это ответ на нападение на посольство Ирана в Сирии.

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы