Силы обороны Украины, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории курской области. Об этом пишет Sky News со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что это может стать первым случаем, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории РФ.

Отмечается, что Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории РФ, в соответствии с правительственной политикой. Источник телеканала сообщил, что это касается танков Challenger 2, и указал, что они были использованы во время украинской операции, которая началась 6 августа.

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Подробности о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области рф, не известны. Не известно также и сколько танков были задействованы во время прорыва.

Дополнение

Журналисты отметили, что британскими боевыми танками вооружена 82 десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая участвует в участие в Курской операции.

Как известно, Лондон согласился передать Украине 14 своих танков Challenger 2 в январе 2023 года, что побудило Германию и Соединенные Штаты предоставить свои танки.

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.