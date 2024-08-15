ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  104965 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  66622 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  75863 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  105029 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  88117 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  11315 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  36073 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  88117 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  105029 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  155377 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  12141 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  66622 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  56257 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  54559 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  107219 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  3874 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  20604 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  36073 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  56056 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  112018 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  112628 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  155377 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  102906 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  82046 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  64989 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Популярные

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  88117 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  105029 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  75863 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  66622 просмотра
Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

  •  104965 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  11315 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  36073 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  88117 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  105029 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  155377 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...