Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением разрешения от США использовать американское дальнобойное оружие по военным аэродромам рф на фоне ударов россии по "Охматдету". Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На этот удар (по "Охматдету" - ред.) России нужно предоставить комплексный, мощный ответ. Мощный оборонно-дипломатический удар и решения, которые приняты в Польше - это первый шаг, решения, которые будут приняты на саммите НАТО - это второй шаг. Они будут касаться реальных практических вещей, какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина. Но мы будем работать еще над одним важным решением, которое не зависит от НАТО, но зависит от США. И об этом будет идти речь во время контактов с американскими чиновниками и другими партнерами - это разрешение использовать дальнобойное оружие по военным аэродромам РФ. То есть, на территории рф. Нам нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые причастны к бомбардировкам Украины и ракетным обстрелам Украины. Месть должна быть хладнокровной, но она должна состояться - сказал Кулеба.

Напомним

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что вчерашний ракетный удар по Украине связан с соглашением по безопасности, которое подписал Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск, а также с проведением саммита НАТО в Вашингтоне.