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Вступление в НАТО или присутствие европейских войск: Блинкен раскрыл два возможных пути обеспечения безопасности Украины

Вступление в НАТО или присутствие европейских войск: Блинкен раскрыл два возможных пути обеспечения безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 6697 просмотра

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Госсекретарь США заявил, что членство в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Альтернативой может стать присутствие европейского военного контингента на линии разграничения после мирного соглашения.

США продвигают членство Украины в НАТО потому что считают, что это является лучшей гарантией безопасности для страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также предположил, что другой "неплохой гарантией" может стать и присутствие европейского военного контингента в Украине после заключения соглашения о длительном мире. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Госсекретарь США указал, что принадлежность к НАТО и коллективная защита на основе статьи 5 Североатлантического договора являются наиболее действенными гарантиями безопасности, в том числе и для Украины.

Отвечая на вопрос о том, что США, Германия и некоторые другие страны-члены Альянса стоят на пути присоединения Украины, Блинкен опроверг это. "Нет, мы не стоим на пути. Мы вывели Украину на путь членства в НАТО. И последовательные саммиты Альянса НАТО были очень четкими в этом отношении", - сказал госсекретарь.

"Мы впервые в истории НАТО создали специальное командование, целью которого является помочь Украине на этом пути, осуществить практические шаги, которые она должна сделать - продолжать развивать и реформировать свои военные институты, продолжать укреплять свою демократию, - необходимые для членства. И мы движем Украину по этому пути. В то же время в конце концов, я считаю, что да, Украина будет и должна быть в НАТО, и статья 5 является лучшей гарантией, которая у нас есть", - отметил госсекретарь.

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Блинкен признал, что россии будет трудно принять вступление Украины в НАТО, поэтому необходимо также рассматривать другие варианты обеспечения безопасности Украины в будущем, ведь членство в НАТО "не единственный путь". По его мнению, возможное привлечение европейских войск на будущую линию разграничения неплохой гарантией.

"Например, у нас есть европейские страны, которые говорили о возможности, если будет прекращение огня и решения, иметь часть своих сил вдоль линии прекращения огня, чтобы патрулировать ее, защищать ее, обеспечивать это. Это также будет неплохой гарантией", - заявил Блинкен.

Однако в конце концов, как отметил Блинкен, именно Украина должна решать, когда и при каких обстоятельствах она начнет переговоры с Россией, и что будет считать "справедливым" миром.

"Украинцы сами решат, что они хотят делать с этим будущим. И то, что, по моему мнению, мы слышим от президента Зеленского и других, как это было уже некоторое время, они очень готовы участвовать в переговорах, но должен быть справедливый результат, и он должен быть долговременным, - отметил Блинкен. - И он не будет долговременным, если он не будет принципиально справедливым, и он не будет долговременным, если просто откроет двери для будущей российской агрессии через год, два года, пять лет".

В то же время госсекретарь пояснил, что администрация Байдена до сих пор не наблюдала со стороны россии содержательного желания к переговорам. Поэтому США не видели смысла в продолжении разговоров с Москвой во время войны.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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