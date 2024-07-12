ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Высший совет правосудия и Совет судей могут обязать Офис генпрокурора провести более тщательную проверку по заявлению судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича о давлении и вмешательстве в его деятельность со стороны главы налогового комитета Рады Даниила Гетьманцева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Детали

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. Предварительную проверку по его заявлению будет проводить председатель ВСП Григорий Усик.

После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ. Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Судья должен обратиться в Совет судей Украины и Высший совет правосудия, чтобы они обязали прокурора провести более тщательную проверку - отметил Невядомский.

Он добавил, что судья может обжаловать решение Офиса генпрокурора об отказе открыть уголовное производство в суде и обязать генпрокурора внести сведения о преступлении в ЕРДР.

Обычно, прокуратура становится на сторону более влиятельных лиц. В данном случае это Гетманцев, а не судья - отметил Невядомский.

Напомним

Ранее Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.