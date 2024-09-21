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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вследствие удара рф по Харькову пострадало 4 пациентов больницы - ОВА

Вследствие удара рф по Харькову пострадало 4 пациентов больницы - ОВА

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 12:00  •  1988 просмотра

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В результате ночной атаки РФ на Шевченковский район Харькова пострадали 4 пациента больницы. Повреждены 6 зданий медкомплекса, отель, ВУЗ и другие гражданские объекты.

В результате ночной атаки российских войск на Шевченковский район Харькова пострадало 4 пациентов, которые находились в больнице на момент удара. Об этом сообщает Харьковская ОГА, передает УНН.

Детали

«20 сентября около 22:45 россияне совершили обстрел трех районов Харькова. Все удары были нанесены управляемыми авиабомбами, тип которых сейчас устанавливается. Один из прилетов пришелся по Шевченковскому району, в самом центре города. Авиабомба попала на проезжую часть. Взрывом повреждены 6 зданий на территории медицинского комплекса, отель, высшее учебное заведение. Пострадали киоски и автомобиль, которые были расположены рядом с местом взрыва. Среди пациентов, которые находились в больнице на момент прилета - 4 пострадавших. Все они имеют повреждения средней или легкой степени тяжести», - сообщили в ОГА.

Также еще две бомбы попали по Холодногорскому и Киевскому районам.

Дополнение

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в Харькове продолжается ликвидация последствий ночных авиаударов.

«Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: общественные места, отель, дорожное полотно. Поврежден четырехэтажный корпус больницы, где находились пациенты. Это отделения пульмонологии, эндокринологии, хирургии. Более 30 волонтеров Гуманитарного центра закрыли почти две сотни окон. Работы продолжаются», - отметил Синегубов в соцсетях.

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки неоднократно атаковали Харьков, нанеся несколько ударов вечером, били по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов. 21 сентября в результате обстрелов россиян на Харьковщине погибли два человека, 22 получили ранения, в том числе трое детей.

В результате удара по Харькову пострадало 15 человек, среди которых - 3 ребенка. Их состояние средней тяжести, они находятся в больнице.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЗдоровье
kharkovskaya-oblastХарьковская область
ukrainaУкраина
kharkivХарьков