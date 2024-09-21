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Внаслідок нічного удару рф по Харкову постраждало 4 пацієнтів лікарні - ОВА

Внаслідок нічного удару рф по Харкову постраждало 4 пацієнтів лікарні - ОВА

Київ • УНН

 • 18055 перегляди

Внаслідок нічної атаки РФ на Шевченківський район Харкова постраждало 4 пацієнти лікарні. Пошкоджено 6 будівель медкомплексу, готель, ВНЗ та інші цивільні об'єкти.

Внаслідок нічної атаки російських військ на Шевченківський район Харкова постраждало 4 пацієнтів, які перебували у лікарні на момент удару. Про це повідомляє Харківська ОВА, передає УНН.

Деталі

"20 вересня близько 22:45 росіяни здійснили обстріл трьох районів Харкова. Всі удари були нанесені керованими авіабомбами, тип яких наразі встановлюється. Один з прильотів прийшовся по Шевченківському району, у самому центрі міста. Авіабомба потрапила на проїжджу частину. Вибухом пошкоджені 6 будівель на території медичного комплексу, готель, вищий навчальний заклад. Постраждали кіоски та автомобіль, що були розташовані поряд з місцем вибуху. Серед пацієнтів, які знаходилися у лікарні на момент прильоту – 4 постраждалих. Всі вони мають ушкодження середнього або легкого ступеню тяжкості", - повідомили в ОВА.

Також ще дві бомби поцілили по Холодногірському та Київському районах.

Доповнення

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в Харкові триває ліквідація наслідків нічних авіаударів.

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: громадські місця, готель, дорожнє полотно. Пошкоджено чотирьохповерховий корпус лікарні, де знаходились пацієнти. Це відділення пульмонології, ендокринології, хірургії. Більше 30 волонтерів Гуманітарного центру закрили майже дві сотні вікон. Роботи тривають", - зазначив Синєгубов у соцмережах.

Нагадаємо

Російські війська минулої доби неодноразово атакували Харків, завдавши кілька ударів ввечері, били по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 вересня внаслідок обстрілів росіян на Харківщині загинули двоє людей, 22 дістали поранення, у тому числі троє дітей.

Внаслідок удару по Харкову постраждало 15 людей, серед яких - 3 дитини. Їхній стан середньої тяжкості, вони перебувають у лікарні.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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