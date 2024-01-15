"Время иллюзий "вечного мира" закончилось": Данилов призвал Запад увеличить расходы на оборону

Странам демократического лагеря следует поставить в приоритет вопрос военной безопасности и увеличить расходы на сферу обороны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

Детали

Европейский Союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений - безусловного и безотлагательного возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня - заявил Данилов на своей странице в соцсети Х.

Разведка Эстонии: рф опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ

По его словам, перераспределить ресурсы для безопасности и обороны. Секретарь СНБО подчеркнул, что нехватка ресурсов для изготовления обещанного Украине миллиона артснарядов ярко свидетельствует о критической ситуации в оборонной сфере ЕС.

Время иллюзий "вечного мира" закончилось 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения - смертельно опасно - уверяет Алексей Данилов.

Дополнение

По его словам, после уничтожения фашистской тирании, Запад должен был добить и российскую диктатуру.

Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат. Такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением подытожил секретарь СНБО.

Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины

Напомним,

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Варшаве с новым министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, чтобы обсудить двустороннее и региональное оборонное сотрудничество и продолжение военной помощи Украине.