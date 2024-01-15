"Час ілюзій "вічного миру" скінчився": Данілов закликав Захід збільшити видатки на оборону

Країнам демократичного табору слід поставити у пріоритет питання військової безпеки і збільшити витрати на сферу оборони. Про це заяви секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.

Деталі

Європейський Союз, США та інші країни демократичного табору стоять перед потребою прийняття важливих стратегічних рішень – безумовного і невідкладного повернення питання військової безпеки у пріоритетний порядок денний

Розвідка Естонії: рф побоюється надходження винищувачів F-16 на озброєння ЗСУ

За його словами, перерозподілити ресурси для безпеки і оборони. Секретар РНБО підкреслив, що брак ресурсів для виготовлення обіцяного Україні мільйона артснарядів яскраво свідчить про критичну ситуацію у оборонній сфері ЄС.

Час ілюзій "вічного миру" скінчився 24 лютого 2022 року, подальше перебування в стані самозаспокоєння – смертельно небезпечне

Доповнення

За його словами, після знищення фашистської тиранії, Захід повинен був добити й російську диктатуру.

Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це потребує сучасної армії, новітнього озброєння і навчених солдат. Така перебудова буде зроблена вчасно і усвідомлено або запізно і під примусом