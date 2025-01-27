Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

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Астролог Ксения Базиленко рассказала о важных астрологических событиях предстоящей недели. Ожидаются соединение Плутона с Меркурием, новолуние в Водолее и соединение Венеры с Нептуном.

Эта неделя приготовила нам множество сюрпризов. О том, что нас ждет в период с 27 января по 2 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе нас ожидает множество интересных астрологических событий, которые обещают быть воздушными и романтичными. Время наполнено новыми возможностями, глобальными решениями и гармонией в отношениях

- рассказала астролог.

По словам Ксении Базиленко, первым важным аспектом будет Плутон и Меркурий: соединение знаний и силы.

"Плутон недавно вошёл в знак Водолея, где останется на 24 года, меняя мировые порядки. Это событие уже начало проявляться: на прошлой неделе Плутон впервые соединился с Солнцем, символизирующим лидерство и власть. Мы стали свидетелями появления сильных фигур, способных оказать значительное влияние на будущее.

На этой неделе Плутон образует точное соединение с Меркурием — планетой знаний и коммуникаций", - рассказала астролог.

По ее словам, это соединение особенно активно в первой половине недели и принесёт:

  • Крупные открытия, в первую очередь в области технологий, так как Водолей ассоциируется с прогрессом и инновациями;
    • Важные заявления, которые могут изменить ход событий;
      • Решения в атомной энергетике, поскольку Плутон связан с ядерной сферой.

        "Для каждого из нас это соединение открывает двери к переосмыслению жизни, принятию судьбоносных решений и вдохновению. Знакомства, завязанные в это время, могут иметь магическое влияние на будущее. Будьте внимательны к своим словам и мыслям — они обладают особой силой", - отметила Ксения Базиленко.

        Новолуние в Водолее: начало новых планов

        29 января в 14:35 по киевскому времени произойдёт новолуние в знаке Водолея. Это новолуние станет не только значимым, но и мягким. Оно, по мнению астролога, идеально подходит для того, чтобы:

        • Задуматься о своих желаниях и начать их реализацию;
          • Построить планы на будущее;
            • Создать гармоничные отношения в обществе благодаря аспекту Юпитера с Солнцем и Луной.

              "Энергия этого времени усиливается соединением Меркурия с Плутоном и благоприятным аспектом ретроградного Марса с Сатурном, который помогает убрать агрессию, действовать стабильно и по плану. Используйте этот день для размышлений и постановки целей", - считает астролог.

              Аспект Венера и Нептун: любовь и творчество

              К концу недели нас ждёт точное соединение Венеры и Нептуна в Рыбах. Эти планеты создают невероятную атмосферу любви и творчества. Что это значит для нас?

              Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

              Люди искусства обретут вдохновение, что приведёт к созданию шедевров или новых идей.

              В семьях воцарятся мир и взаимопонимание.

              Это прекрасное время для того, чтобы обратиться к своим чувствам, наполнить внутренний мир гармонией и радостью.

              "Эта неделя предлагает множество возможностей для личного и коллективного роста. Будьте внимательны к энергии каждого дня, используйте её для улучшения жизни, поиска вдохновения и установления гармонии. Пусть эта неделя станет началом чего-то замечательного!", - пожелала астролог.

              ОВНЫ

              На этой неделе для вас будет много мощных возможностей, и вы найдете поддержку среди друзей и единомышленников. Вы можете создать свою команду и смело воплощать в жизнь все свои планы. Особая удача ждет тех, кто занимается новыми технологиями. Старайтесь уделить внимание внешнему миру. На этой неделе вас ожидают большие удачи в любви, а также успех в делах, связанных с домом и недвижимостью.

              ТЕЛЬЦЫ

              На этой неделе вы чувствуете вдохновение и прилив сил. Перед вами открываются большие возможности, которые принесут вам множество выгодных перемен, особенно в карьере и при начале собственных дел. Вы получите поддержку как от руководства, так и от команды, а также от своих друзей. Дружеские отношения могут перерасти в нечто большее.

              БЛИЗНЕЦЫ

              На этой неделе желания и планы, которые вы задумаете в момент новолуния, приобретут большую силу. Это отличное время для поездок и, возможно, эмиграции или возвращения на родину. На работе вас могут отметить и предложить повышение. Также возможен служебный роман, удача в личных делах будет на вашей стороне.

              РАКИ

              На этой неделе вы будете наполнены энергией и хорошим настроением. Ваша организованность и целеустремленность удивят окружающих и принесут невероятные результаты. Вы сможете справиться с любыми трудными задачами, которые встретятся на вашем пути. Возможности для расширения бизнеса и удачных капиталовложений также очень высоки. В любви вас ждут положительные перемены.

              ЛЬВЫ

              Эта неделя дает вам шанс построить гармоничные отношения с окружением и найти сильных партнеров для бизнеса. Вы также сможете решить все сложные юридические вопросы и получить выгоду от вложений. Удача может сопутствовать и в личной жизни — вы можете встретить свою вторую половинку или укрепить уже существующие отношения.

              ДЕВЫ

              Это продуктивная неделя для реализации ваших планов и важных позиций в вашей профессиональной деятельности. Вы можете успешно изменить свою деятельность, создать отличную команду и наладить отношения с коллегами. В личной жизни вы сможете встретиться с вашей половинкой, и это будет шанс построить глубокие и долгие отношения.

              ВЕСЫ

              На этой неделе вас ждут прекрасные возможности для отдыха, ярких впечатлений и любовных приключений. Не упустите шанс найти возможность для отдыха. Особенно удачно пройдет неделя для творческих весов — проявите свою креативность. Вы можете заняться любимым хобби или стать фрилансером, чтобы ваша деятельность приносила вам удовольствие и материальную стабильность.

              СКОРПИОНЫ

              Эта неделя будет наполнена возможностями для вашей семьи — как для ее создания, так и для налаживания отношений с родными. Вы сможете решить вопросы с недвижимостью, оформить наследство и уладить долгосрочные бытовые дела. Также вас ожидает счастье в любви.

              СТРЕЛЬЦЫ

              На этой неделе будет много встреч и динамичных событий. Ваше слово будет иметь особую силу, особенно если вы являетесь оратором, коучем, учителем или блогером — это принесет вам невероятный успех. В личной жизни возможны перемены — вы можете встретить свою вторую половинку, а если у вас уже есть семья, вы сможете найти гармонию в отношениях.

              КОЗЕРОГИ

              Эта неделя дает вам возможность увеличить свой капитал и начать прибыльный бизнес. В момент новолуния сосредоточьтесь на своих желаниях и деловых планах. Удача будет сопутствовать вам и любви — возможно, вы внезапно встретите свою вторую половинку. На этой неделе вам стоит улучшить отношения с любимыми в сложившихся отношениях.

              ВОДОЛЕЙ

              Для вас эта неделя будет особенной, поскольку сила вашей мысли будет на пике. Воспользуйтесь новолунием, чтобы прописать все свои планы и желания — они обязательно сбудутся. Это время для работы над собой и своим саморазвитием. Также вас ждет удача в материальном мире — возможно, вы получите большую прибыль или подарок от любимого человека. В любви также ждите большие и благоприятные перемены.

              РЫБЫ

              На этой неделе вас ждет особенное состояние — вы будете расслаблены, романтичны и настроены на мир. Воспользуйтесь этим состоянием в момент новолуния и запишите свои планы и желания. Это прекрасное время для творческих Рыб — вы можете реализовать свой потенциал. Также не забывайте работать над собой и серьезно займитесь своими внутренними вопросами. Возможно, стоит отдохнуть и найти новый ресурс. В любви вас ждет удача.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

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