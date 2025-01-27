Час для зростання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 січня - 2 лютого

Цей тиждень приготував нам безліч сюрпризів. Про те, що на нас чекає в період з 27 січня до 2 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня на нас очікує безліч цікавих астрологічних подій, які обіцяють бути повітряними і романтичними. Час наповнений новими можливостями, глобальними рішеннями і гармонією у стосунках - розповіла астролог.

За словами Ксенії Базиленко, першим важливим аспектом буде Плутон і Меркурій: з'єднання знань і сили.

"Плутон нещодавно увійшов у знак Водолія, де залишиться на 24 роки, змінюючи світові порядки. Ця подія вже почала проявлятися: минулого тижня Плутон уперше з'єднався із Сонцем, що символізує лідерство і владу. Ми стали свідками появи сильних фігур, здатних мати значний вплив на майбутнє.

Цього тижня Плутон утворює точне з'єднання з Меркурієм - планетою знань і комунікацій", - розповіла астрологиня.

За її словами, це з'єднання особливо активне в першій половині тижня і принесе:

Великі відкриття, насамперед у сфері технологій, оскільки Водолій асоціюється з прогресом та інноваціями;

Важливі заяви, які можуть змінити хід подій;

Рішення в атомній енергетиці, оскільки Плутон пов'язаний з ядерною сферою.

"Для кожного з нас це з'єднання відкриває двері до переосмислення життя, прийняття доленосних рішень і натхнення. Знайомства, зав'язані в цей час, можуть мати магічний вплив на майбутнє. Будьте уважні до своїх слів і думок - вони мають особливу силу", - зазначила Ксенія Базиленко.

Молодик у Водолії: початок нових планів

29 січня о 14:35 за київським часом відбудеться молодик у знаку Водолія. Цей молодик стане не тільки значущим, а й м'яким. Він, на думку астролога, ідеально підходить для того, щоб:

Замислитися про свої бажання і почати їх реалізацію;

Побудувати плани на майбутнє;

Створити гармонійні стосунки в суспільстві завдяки аспекту Юпітера із Сонцем і Місяцем.

"Енергія цього часу посилюється з'єднанням Меркурія з Плутоном і сприятливим аспектом ретроградного Марса із Сатурном, який допомагає прибрати агресію, діяти стабільно і за планом. Використовуйте цей день для роздумів і постановки цілей", - вважає астролог.

Аспект Венера і Нептун: любов і творчість

До кінця тижня на нас чекає точне з'єднання Венери і Нептуна в Рибах. Ці планети створюють неймовірну атмосферу любові та творчості. Що це означає для нас?

Самотні можуть зустріти свою другу половинку.

Люди мистецтва знайдуть натхнення, що призведе до створення шедеврів або нових ідей.

У сім'ях запанують мир і взаєморозуміння.

Це прекрасний час для того, щоб звернутися до своїх почуттів, наповнити внутрішній світ гармонією і радістю.

"Цей тиждень пропонує безліч можливостей для особистого та колективного зростання. Будьте уважні до енергії кожного дня, використовуйте її для поліпшення життя, пошуку натхнення і встановлення гармонії. Нехай цей тиждень стане початком чогось чудового!", - побажала астрологиня.

ОВНИ

Цього тижня для вас буде багато потужних можливостей, і ви знайдете підтримку серед друзів та однодумців. Ви можете створити свою команду і сміливо втілювати в життя всі свої плани. Особлива удача чекає на тих, хто займається новими технологіями. Намагайтеся приділити увагу зовнішньому світу. Цього тижня на вас очікують великі удачі в коханні, а також успіх у справах, пов'язаних із будинком і нерухомістю.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня ви відчуваєте натхнення і прилив сил. Перед вами відкриваються великі можливості, які принесуть вам безліч вигідних змін, особливо в кар'єрі та на початку власних справ. Ви отримаєте підтримку як від керівництва, так і від команди, а також від своїх друзів. Дружні стосунки можуть перерости в щось більше.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня бажання і плани, які ви задумаєте в момент молодика, набудуть великої сили. Це чудовий час для поїздок і, можливо, еміграції або повернення на батьківщину. На роботі вас можуть відзначити і запропонувати підвищення. Також можливий службовий роман, удача в особистих справах буде на вашому боці.

РАКИ

Цього тижня ви будете сповнені енергією та гарним настроєм. Ваша організованість і цілеспрямованість здивують оточуючих і принесуть неймовірні результати. Ви зможете впоратися з будь-якими важкими завданнями, які зустрінуться на вашому шляху. Можливості для розширення бізнесу і вдалих капіталовкладень також дуже високі. У коханні на вас чекають позитивні зміни.

ЛЕВИ

Цей тиждень дає вам шанс побудувати гармонійні стосунки з оточенням і знайти сильних партнерів для бізнесу. Ви також зможете вирішити всі складні юридичні питання й отримати вигоду від вкладень. Удача може супроводжувати і в особистому житті - ви можете зустріти свою другу половинку або зміцнити вже наявні стосунки.

ДІВИ

Це продуктивний тиждень для реалізації ваших планів і важливих позицій у вашій професійній діяльності. Ви можете успішно змінити свою діяльність, створити чудову команду і налагодити стосунки з колегами. В особистому житті ви зможете зустрітися з вашою половинкою, і це буде шанс побудувати глибокі та довгі стосунки.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня на вас чекають чудові можливості для відпочинку, яскравих вражень і любовних пригод. Не пропустіть шанс знайти можливість для відпочинку. Особливо вдало пройде тиждень для творчих терезів - проявіть свою креативність. Ви можете зайнятися улюбленим хобі або стати фрілансером, щоб ваша діяльність приносила вам задоволення і матеріальну стабільність.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде сповнений можливостей для вашої родини - як для її створення, так і для налагодження стосунків із рідними. Ви зможете розв'язати питання з нерухомістю, оформити спадщину та залагодити довгострокові побутові справи. Також на вас чекає щастя в коханні.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня буде багато зустрічей і динамічних подій. Ваше слово матиме особливу силу, особливо якщо ви є оратором, коучем, учителем або блогером - це принесе вам неймовірний успіх. В особистому житті можливі зміни - ви можете зустріти свою другу половинку, а якщо у вас уже є сім'я, ви зможете знайти гармонію у стосунках.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень дає вам можливість збільшити свій капітал і почати прибутковий бізнес. У момент молодика зосередьтеся на своїх бажаннях і ділових планах. Удача буде супроводжувати вас і в коханні - можливо, ви раптово зустрінете свою другу половинку. Цього тижня вам варто поліпшити стосунки з коханими у сформованих стосунках.

ВОДОЛІЙ

Для вас цей тиждень буде особливим, оскільки сила вашої думки буде на піку. Скористайтеся молодиком, щоб прописати всі свої плани і бажання - вони обов'язково здійсняться. Це час для роботи над собою і своїм саморозвитком. Також на вас чекає удача в матеріальному світі - можливо, ви отримаєте великий прибуток або подарунок від коханої людини. У коханні також чекайте на великі та сприятливі зміни.

РИБИ

Цього тижня на вас чекає особливий стан - ви будете розслаблені, романтичні та налаштовані на світ. Скористайтеся цим станом у момент молодика і запишіть свої плани та бажання. Це прекрасний час для творчих Риб - ви можете реалізувати свій потенціал. Також не забувайте працювати над собою і серйозно займіться своїми внутрішніми питаннями. Можливо, варто відпочити і знайти новий ресурс. У коханні на вас чекає удача.