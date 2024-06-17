Киев • УНН
Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 частных домов, газопровод и частный автомобиль, в результате чего 2 человека получили ранения.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины, в результате чего 2 человека получили ранения и было повреждено 7 частных домов. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Антоновка, Шляховое, Приднепровское, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон
Следовательно, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов.
После чего было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль.
К сожалению, в результате данной агрессии 2 человека получили ранения.
На Херсонщине из-за ударов рф погиб человек, еще один ранен - ОВА15 июня 2024, 06:25 • 78076 просмотров