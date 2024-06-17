Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины, в результате чего 2 человека получили ранения и было повреждено 7 частных домов. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Антоновка, Шляховое, Приднепровское, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон - заявил Александр Прокудин.

Следовательно, военные террористической страны попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов.

После чего было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, газопровод и частный автомобиль.

К сожалению, в результате данной агрессии 2 человека получили ранения.

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