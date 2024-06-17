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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ворожі удари влучили в житлові райони Херсонської області: поранено 2 осіб та пошкоджено 7 будинків

Київ • УНН

 • 33500 перегляди

Окупанти обстріляли житлові квартали в Херсонській області, пошкодивши 7 приватних будинків, газопровід та приватний автомобіль, внаслідок чого 2 людей отримали поранення.

Ворожі удари влучили в житлові райони Херсонської області: поранено 2 осіб та пошкоджено 7 будинків

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого 2 людини дістали поранення та було пошкоджено 7 приватних будинків. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон

- заявив Олександр Прокудін.

Відтак, військові терористичної країни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків.

Після чого було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.

На жаль, внаслідок даної агресії 2 людини дістали поранення.

На Херсонщині через удари рф загинула людина, ще одна поранена - ОВА15.06.24, 09:25 • 78939 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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