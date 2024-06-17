Ворожі удари влучили в житлові райони Херсонської області: поранено 2 осіб та пошкоджено 7 будинків
Київ • УНН
Окупанти обстріляли житлові квартали в Херсонській області, пошкодивши 7 приватних будинків, газопровід та приватний автомобіль, внаслідок чого 2 людей отримали поранення.
Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого 2 людини дістали поранення та було пошкоджено 7 приватних будинків. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон
Відтак, військові терористичної країни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків.
Після чого було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.
На жаль, внаслідок даної агресії 2 людини дістали поранення.
На Херсонщині через удари рф загинула людина, ще одна поранена - ОВА15.06.24, 09:25 • 78939 переглядiв