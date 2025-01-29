Вражеские обстрелы на Сумщине: зафиксирована 71 атака и одна жертва среди гражданских

На Сумщине зафиксирован массированный огонь по общинам области, в общем враг совершил 71 обстрел, что повлекло 116 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Атаке подверглись населенные пункты Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Шалигинской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской громад.

Наиболее интенсивным оказался обстрел Великописаревской громады, где зафиксированы удары артиллерией (24 взрыва) и атаки FPV-дронами (5 взрывов). Также пострадали другие громады: Середино-Будская - сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов), Белопольская - минометные удары и атаки беспилотников (5 взрывов), Есманьская - удары минометов (3 взрыва), FPV-дронов (8 взрывов) и БпЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада подверглась мощному удару со стороны противника - сброс ВОГ с БпЛА (13 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва), минометный и артиллерийский обстрел (15 взрывов), а также огонь из станкового противотанкового гранатомета (4 взрыва). В Глуховской громаде зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва) и атака FPV-дроном (1 взрыв), в Зноб-Новгородской - удары с беспилотников (3 взрыва), в Миропольской - (4 взрыва), в Юнаковской - минометные удары (9 взрывов) и FPV-дроны (2 взрыва), в Новослободской - сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), в Шалыгинской - удары FPV-дронами (3 взрыва).

Кроме этого, стало известно, что накануне в вечернее время по Великописаревской общине был нанесен удар FPV-дроном, в результате чего погиб один гражданский человек.

Массированные обстрелы на Сумщине: пятеро раненых и десятки взрывов