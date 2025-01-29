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Ворожі обстріли на Сумщині: зафіксована 71 атака та одна жертва серед цивільних

Ворожі обстріли на Сумщині: зафіксована 71 атака та одна жертва серед цивільних

Київ • УНН

 • 104840 перегляди

Окупанти здійснили 71 обстріл по громадах Сумської області, спричинивши 116 вибухів. Унаслідок атаки FPV-дроном у Великописарівській громаді загинула одна цивільна особа.

На Сумщині зафіксовано масований вогонь по громадах області, загалом ворог здійснив 71 обстріл, що спричинило 116 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Атаки зазнали населені пункти Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Великописарівської, Новослобідської, Глухівської, Есманьської, Шалигинської, Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад.

Найбільш інтенсивним виявився обстріл Великописарівської громади, де зафіксовано удари артилерією (24 вибухи) та атаки FPV-дронами (5 вибухів). Також постраждали інші громади: Середино-Будська – скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів), Білопільська – мінометні удари та атаки безпілотників (5 вибухів), Есманьська – удари мінометів (3 вибухи), FPV-дронів (8 вибухів) та БпЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада зазнала потужного удару з боку противника – скидання ВОГ з БпЛА (13 вибухів), удари FPV-дронів (2 вибухи), мінометний та артилерійський обстріл (15 вибухів), а також вогонь зі станкового протитанкового гранатомета (4 вибухи). У Глухівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи) та атаку FPV-дроном (1 вибух), у Зноб-Новгородській – удари з безпілотників (3 вибухи), у Миропільській – (4 вибухи), у Юнаківській – мінометні удари (9 вибухів) та FPV-дрони (2 вибухи), у Новослобідській – скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), у Шалигинській – удари FPV-дронами (3 вибухи).

Окрім цього, стало відомо, що напередодні у вечірній час по Великописарівській громаді було завдано удар FPV-дроном, внаслідок чого загинула одна цивільна особа.

Масовані обстріли на Сумщині: п'ятеро поранених та десятки вибухів28.01.25, 04:07 • 32879 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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