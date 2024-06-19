Из-за российского ракетного удара по прибрежной зоне Одесской области повреждения получила рекреационная инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг не прекращает террор и тактику точечных ракетных ударов с применением баллистики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что небо юга насыщено разведывательными драконами, продолжается сбор данных.

"Под ударом вновь оказалась прибрежная зона Одесской области. В результате изъятия повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано. Люди не пострадали", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Воздушное командование "Юг" сообщает, что под вечер россияне в очередной раз атаковали прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М") с территории временно оккупированного Крыма.