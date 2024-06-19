Ворожа атака на Одещину: через влучання пошкоджено рекреаційну інфраструктуру
Київ • УНН
Російський ракетний удар завдав шкоди рекреаційній інфраструктурі в прибережній Одеській області.
Через російський ракетний удар по прибережній зоні Одещини пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони Півдня України.
"Ворог не припиняє терор та тактику точкових ракетних ударів із застосуванням балістики", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що небо півдня насичене розвідувальними дронами, триває збір даних.
"Надвечір під ударом знов опинилась прибережна зона Одещини. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано. Люди не ушкоджені", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Повітряне командування "Південь" повідомляє, що надвечір росіяни вчергове атакували прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму.