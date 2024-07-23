За прошедшие сутки российские войска 39 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак ранены 8 мирных жителей, повреждены десятки частных домов и объектов инфраструктуры в трех громадах. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донетчины", - рассказал глава ОВА.

Филашкин рассказал об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 23 июля: