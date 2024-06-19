В Харьковской области российские войска сегодня утром обстреляли из артиллерии село Возрожденовское, повредив 3 дома, хозяйственные постройки и электросети, но обошлось без жертв, сообщили в среду в Харьковской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в 5.30 враг совершил артиллерийский обстрел села Возрожденовское Золочевской громады Богодуховского района. В результате 12-ти ударов повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, энергосети. Без жертв", - сообщили в ОВА в Telegram.

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