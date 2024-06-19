Ворог вранці завдав 12 ударів по селу на Харківщині з артилерії, є пошкодження
Київ • УНН
У Харківській області ворог обстріляв з артилерії село Відродженівське, пошкодивши 3 будинки, господарські будівлі та електромережі, але обійшлося без жертв.
У Харківській області російські війська сьогодні вранці обстріляли з артилерії село Відродженівське, пошкодивши 3 будинки, господарські будівлі та електромережі, але обійшлося без жертв, повідомили у середу у Харківській ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні о 5.30 ворог здійснив артилерійський обстріл села Відродженівське Золочівської громади Богодухівського району. У результаті 12-ти ударів пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі. Без жертв", - повідомили в ОВА у Telegram.
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