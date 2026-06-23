Враг усилил наступление на Харьковщине и за сутки потерял 300 солдат - Трегубов

Российские войска усилили попытки наступления на Харьковщине, что отражается на количестве их потерь. Об этом в телемарафоне заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет УНН.

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По его словам, в первую очередь россияне усиливают давление на Лиманском направлении. В то же время он отметил, что количество атак в целом возросло повсюду.

Трегубов рассказал, что это отражается на потерях россиян — за минувшие сутки оккупационная армия потеряла около 300 своих солдат в зоне Группировки.

Например, сейчас может быть и 37 боевых столкновений в совокупности — это много. Например, отдельно на Лиманском направлении 20 столкновений — это тоже много, это больше, чем было. Или, например, 300 человек потерь у россиян на всех наших направлениях в совокупности за сутки — это много - сказал он.

Трегубов добавил, что это и есть масштабная наступательная кампания врага, которая "так или иначе потом пойдет на спад".

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