Враг накапливает и перебрасывает силы в направлении Сум: Жорин назвал причину

Оккупанты накапливают и перебрасывают силы в направлении Сум. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин и добавил, что таким образом враг пытается оттянуть силы украинской армии, передает УНН.

"Не думаю, что россияне смогут взять Харьков. Да скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью у рф. Усиление давления будет - видим по данным разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов. Что касается Сум, то здесь происходит накопление и переброска сил врага. Пока количество говорит об аналогичной задаче - оттягивание сил украинской армии. Ну а когда говорят о кадыровцах, то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает", - сообщил Жорин.

По его словам, в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет.

"Наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", - резюмировал он.

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