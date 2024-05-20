Ворог накопичує та перекинає сили у напрямку Сум: Жорін назвав причину
Київ • УНН
росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, намагаючись відтягнути сили української армії з інших районів.
Окупанти накопичують та перекидають сили у напрямку Сум. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін і додав, що таким чином ворог намагається відтягнути сили української армії, передає УНН.
"Не думаю, що росіяни зможуть взяти Харків. Та скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у рф. Посилення тиску буде - бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів. Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу - відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує", - повідомив Жорін.
За його словами, в цілому ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде.
"Навпаки, попереду важке літо з важкими боями", - резюмував він.
Буданов: росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області14.05.24, 11:16 • 19638 переглядiв